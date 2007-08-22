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PubliÃ© le Mardi 19 mai 2026 Ã 11:00:00 par Cedric Gasperini
Thrifty Business : le jeu de friperie est sorti
Ã‡a tombe bien, je cherche des slipsThrifty Business est un jeu développé et édité par Spellgarden Games, un studio indépendant allemand, qui vous met dans la peau d'un gérant d'une friperie/ressourcerie.
Vous allez créer votre propre friperie et de vendre les vêtements de seconde main à des clients avides de faire des économies, mais aussi des jouets, des objets, des antiquités... Vous pourrez même vous lier d'amitié avec vos clients.
Le tout dans une ambiance 90s et avec des graphismes très colorés, très flashy, très roses, en pixel art.
Si vos rétines supportent ces teintes, sachez que le jeu vient de sortir sur PC, sur Steam. Il y est proposé au prix de 12,99 €.
Une petite vidéo pour apercevoir la chose ?
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