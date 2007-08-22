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PubliÃ© le Mardi 19 mai 2026 Ã 10:45:00 par Cedric Gasperini
Desolus, un jeu de puzzles gothique et artistique
Myst faÃ§on EscherDesolus est un jeu de casse-tête, dans lequel vous allez devoir explorer une ville gothique, à travers son passé, son présent et son futur. Le but est de sauver la ville d'un cataclysme, en voyageant dans le temps pour modifier ou restaurer son artchitecture.
Des trous noirs, failles entre l'espace et le temps, vous permettent de voyager à travers les époques.
Le jeu a bénéficié d'un soin tout particulier en ce qui concerne ses graphismes. Et les casse-têtes sont inspirés des oeuvres d'Escher (Maurits Cornelis, pas Stéphane, bande d'incultes).
Développé par Mark J. Mayers (Outer Wilds, Manifold Garden) et The Quantum Astrophysicists Guild, le jeu sortira cette année, sur PC, sur Steam.
Une vidéo vous présente le jeu :
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