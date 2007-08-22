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Publié le Mardi 19 mai 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Corsairs - La Bataille des Caraïbes est sorti
Au son du canonCorsairs - La Bataille des Caraïbes vient de sortir sur PC, via Steam, Gog et Epic Games. Le jeu est développé par le studio belge Fishing Cactus et édité par Microids.
Comme son nom l'indique, Corsairs - La Bataille des Caraïbes vous met dans la peau d'un corsaire, dans les Caraïbes. Comme quoi le titre est bien choisi, hein...
Vous pourrez choisir d'être à la solde des français, danois, espagnols, britanniques ou néerlmandais.
C'est un eu de stratégie en temps réel.
Le but est de constituer une flotte puissante pour combattre les ennemis de la Couronne. 12 navires différents sont proposés, 3 types de munitions, une mécanique de commerce, des cités à visiter, des combats navals, bien entendu...
Un mode est campagne est inclus, tout comme un mode multi en ligne jusqu'à 4 joueurs.
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