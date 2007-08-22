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Publié le Mardi 19 mai 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Garden and a Goat : collectionnez les animaux
Et faites-vous des chaussons avec leur peau ?Petit jeu relaxant et familial, Garden and a Goat vous propose de partir aider des écosystèmes en détresse. Des jardins dévastés auxquels il va falloir redonner vie, en replantant la flore locale, en enlevant les mauvaises herbes, puis en attirant les animaux et en les choyant.
Vous pourrez par exemple les caresser, jouer avec, leur donner des friandises ou même placer des décorations qu'ils aiment bien, pour qu'ils se sentent bien et restent.
Des animaux rares pourront apparaître et agrémenter votre collection.
Ah... et vous serez accompagné d'une chèvre mutine.
Le jeu est développé par Contemplation Games et sortira dans les prochaines semaines, sur PC, sur Steam. Une démo d'uine trentaine de minutes sort prochainement.
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