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Publié le Jeudi 30 avril 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
(TEST) The Amusement (VR)
L'Allemagne des années 20 c'était amusant ?Je suis certain que vous aussi, vous avez toujours rêvé d'entrer dans la peau d'une petite fille allemande dans les années 20. Au sens figuré, bien entendu.
Ah oui, parce que vous n'avez peut-être pas fait attention, mais on y incarne une jeune fille de 19 ans. Et dans les années 20, à 19 ans, on n'est pas majeure.
Alors devenez cette petite fille, promenez-vous dans un parc d'attraction abandonné et tentez de découvrir les secrets et souvenirs qui s'y cachent.
Et c'est comme ça qu'on finit par voter comme un con mal en 33 ?
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