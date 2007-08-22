Tennis Manager 26 devient plus précis

Publié le Jeudi 30 avril 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Et plus intéressant

Signé Rebound, le jeu Tennis Manager 26 soritra le 12 mai prochain sur PC mais aussi, pour la première fois, sur mobile.Au menu, la gestion d'une académie de tennis, avec tous les tennismen et tenniswomen dont vous devrez vous occuper, au fil des ans. Le jeu est en partenariat avec 2K Games, dont il reprend les grandes lignes des parties gestions de ses jeux (NBA, NHL, WWE...).Nouvelle interface plus intuitive, nombreux raccourcis, nouvel écran d'accueil, système de news, nouveaux classements, nouveau mode MY PLAYER qui permet de gérer non pas une académie mais un joueur que l'on va créer, suivre sa carrière, sa progression sur le circuit ATP...Bref, plein de choses nouvelles et également la version mobile, simplifiée.On vous laisse découvrir ça en vidéo !