Le Royaume du TCG : retour sur ce salon dédié aux cartes

Publié le Jeudi 9 avril 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

On y a envoyé notre Dora

Parce qu'il aime les cartes, Théo est un peu notre Dora à nous. Certes, il ne se promène pas en culottes courtes et n'est pas accompagné d'un petit singe débile, même si vous devriez voir ses copains.En tout cas, Théo a décidé de quitter sa campagne pouilleuse pour passer un week-end dans la civilisation, à Paris, pour suivre le salon du Royaume du TCG.Le salon s'est tenu le week-end dernier, les 4 et 5 avril, au parc des expositions de Paris Nord Villepinte.Et il nous raconte ce qu'il y a vu.