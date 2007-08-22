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Publié le Jeudi 9 avril 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
PAW Patrol, la Pat'Patrouille: Mission Dino, un nouveau jeu vidéo
Quelqu'un a un bâton ?PAW Patrol, la Pat'Patrouille: Mission Dino est un nouveau jeu vidéo qui sort pour accompagner la saison 13 de la série animée de la Pat'Patrouille mais aussi Pat'Patrouille - le film : Mission Dino.
Le film est prévu au cinéma pour août de cette année.
Le jeu va permettre aux fans de retrouver leurs amis à quatre pattes qui font pipi partout et ne font rien qu'à bouffer les pantoufles, Chase, Marcus, Stella et leurs amis, dans une nouvelle aventure.
Les voilà sur l'îles des dinos. Avec plein de missions pour aider les dinosaures. Chaque toutou a ses propres compétences pour avancer dans le jeu et résoudre les énigmes.
Le jeu est destinéà un public très familial. Il pourra être joué seul ou en coop. Il sortira sur PC, Nintendo Switch, PS4, PS5 et Xbox Series.
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