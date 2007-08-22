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Publié le Jeudi 9 avril 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Alaska Gold Fever sort le 14 avril
La soif de l'orAlaska Gold Fever est un jeu d'action et de gestion. Il est développé par Baked Games et sortira sur PC, sur Steam, dans 5 jours, le 14 avril.
Vous allez découvrir la ruée vers l'or de 1896. En Alaska, comme l'indique le titre. Dans les forêts, les montagnes et les prairies, vous allez tenter de trouver un peu d'or. Votre objectif est simple : devenir l'homme le plus riche d'Alaska...
En tant que chercheur d'or, vous devrez être bien préparé si vous voulez réussir. Vêtements chauds, nourriture et équipement approprié seront nécessaires afin de survivre au moins une journée. Vous devrez aussi vous battre contre les éléments, comme les blizzards et de fortes pluies.Il faudra chasser. Il faudra miner. Il faudra taminser. Il faudra aller acheter de l'équipement... et vous développer avec l'or ramassé, pour devenir plus efficace, mieux équipé...
Vous devrez aussi embaucher du monde... et bâtir un Empire.
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