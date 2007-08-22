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Publié le Lundi 23 mars 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini
Borderlands 4 : une nouvelle vidéo sur C4sh le Roublard
C'est la carte, c'est la carte, c'est la carte...On vous rappelle que sort dans quelques jours, le 26 mars prochain, un nouveau DLC payant pour Borderlands 4, intitulé Pack Histoire 1 : Mad Ellie et l'Arche des damnés. Il comprendra de nouvelles missions scénarisées, une nouvelle zone de carte, le Glacier des murmures et du nouveau butin.
Il comprend aussi deux nouveaux chasseurs, dont C4SH le Roublard, un Casinobot habillé de lambeaux de vêtements.
Borderlands 4 est sorti en septembre dernier. Vous pouvez retrouver notre test ici. Le jeu est sorti sur PC, PS5 et Xbox Series. Mais le jeu ne se repose pas sur ses lauriers, puisqu'il proposera également du contenu gratuit prochainement.
En attendant, c'est une nouvelle vidéo sur C4sh qui a été publiée. L'occasion de découvrir une partie de cartes un peu particulière...
Faut pas le faire chier, C4sh.
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