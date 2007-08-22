Publié le Lundi 23 mars 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Moto Manga

Moto Rush Reborn est sorti. Le jeu est désormais disponible sur PC, Xbox Series et Nintendo Switch. Pour rappel, il s'agit de la suite du jeu Moto Rush GT, sorti en 2019. Il est développé par Baltoro Games.Il s'agit d'un nouveau jeu de courses de motos dans une ambiance néo-futuriste. Vous allez y sillonner les rues de Neo-Tokyo à pleine vitesse. Vous allez arpenter les rues pleines de néons à plus de 300 Km/h, dans des endroits où la circulation est parfois dense et où des obstacles vous obligeront à toutes les accrobaties.Petite particularité toutefois : vous chevauchez une moto possédée par un démon que vous allez devoir maîtriser...45 niveaux vous attendent.Allez, hop, bande-annonce :