(TEST) Asus ROG Xbox Ally X

Publié le Lundi 23 février 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Une console portable pour un certain public

Théo bouge beaucoup. Il ne cesse de déménager. Il nous dit que c'est parce qu'il change régulièrement de copine. Et qu'il ne veut pas habiter chez ses parents.En fait,on sait très bien que ce n'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas : il est recherché.Entre le traffic de cartes Magic et les produits qu'il teste qui sont "étrangement" perdus lors du transport retour... il a non pas un, deux ou trois mais bien une cinquantaine de mandats de recherches au cul.Être capable de fuir rapidement, ça veut dire ne pas avoir de console de salon. Alors il a testé la console portable Asus Xbox pour savoir si elle lui convenait...