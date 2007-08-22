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Steam : les soldes du printemps
Publié le Lundi 23 mars 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Cash is King : un jeu bling-bling
L'argent fait le bonheurDans Cash is King, le but est de se faire le max de thunes possibles. Vous êtes à Miami Beach. Vous commencez avec rien et le but est de gagner de l'argent. Vendez de la limonade, investissez dans des distributeurs, achetez, revendez avec une plus-value... tout est bon pour devenir riche.
Plein de manière d'y parvenir vous attendent dans le jeu. Et plein de mini-jeux pour pimenter un peu l'aventure...
Vous devrez aussi gérer votre réputation, garder le quartier propre, remplir des challenges et défis...
Cash is King est prévu pour cette année. Il est développé par BlackBeak Games et édité par Three River Games. Il sortira sur PC, sur Steam.
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