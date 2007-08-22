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Publié le Dimanche 22 mars 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
L'Edito du Dimanche
A petit feuChuck Norris est mort.
Le thème de cet édito me trottait depuis quelques temps dans la tête, mais je n’avais jamais eu ni l’occasion, ni l’envie particulière de m’y mettre… Et bien c’est aujourd’hui l’occasion, l’envie viendra en écrivant.
Chuck Norris est mort.
Si je me suis régalé à l’époque devant quelques classiques du Monsieur, comme Portés Disparus, Sale temps pour un flic, Œil pour œil ou Delta Force, si tout le monde se souvient de son affrontement contre Bruce Lee dans La Fureur du Dragon avec le Colisée en décor, et si je me suis retrouvé plus d’une fois, et avec plaisir, devant un épisode de Walker, Texas Ranger, je n’ai pour autant jamais été particulièrement fan du bonhomme. J’aimais bien. Sans plus. Disons qu’à choisir entre un poster de Chuck Norris pour décorer mon bureau, ou une affiche de Samantha Fox, mon choix aurait été vite fait. Et même si les deux n’ont aucun rapport, je fais les comparaisons que je veux, c’est mon édito à moi.
Chuck Norris est mort.
Et donc, quand bien même je n’étais pas un fan inconditionnel, ni de l’acteur, encore moins du Monsieur dans la vie de tous les jours (réactionnaire, conservateur et pro-Trump), ça n’en restait pas moins une star de mon enfance. Une de ces figures incontournables des années 80.
Chuck Norris est mort et sa mort met en lumière une triste réalité : le temps passe. Les temps changent. Sa disparation est en quelque sort le miroir de notre propre existence qui s’écoule, de plus en plus vite, inexorablement.
Bruce Willis est en fin de vie. Terry Pratchett nous a quitté beaucoup trop tôt. Chris Rea est mort. Jimmy Cliff est mort. Herbert Léonard est mort. Lemmy Kilmister est mort. Eddie Van Halen est mort… On pourrait se lancer dans un éloge funèbre interminable, tant la liste des célébrités disparues est longue.
Et en fait, ces disparitions me touchent. Que je sois fan des uns et pas spécialement des autres, toutes me touchent à leur manière. Parce qu’en réalité, avec elles, c’est un peu de ma vie qui disparait. C’est vrai, quoi. J’ai grandi avec ces célébrités. Elles ont façonné mon quotidien, elles ont façonné mon socle culturel, elles ont façonné mes goûts et mes dégoûts, elles m’ont façonné, tout simplement. Je suis une multitude de ces petites choses, de ces petites expériences… un film aperçu ici, une chanson écoutée là, un livre lu ici, une BD lue là… je suis la somme de tous ces moments, de tous ces souvenirs. Et petit à petit, ces souvenirs se délitent au rythme de la disparition de ces célébrités.
C’est aussi la preuve que je suis arrivé à un âge certain, où mes stars disparaissent. Peu à peu. Je suis arrivé à un âge où ces disparations seront même plus nombreuses que mes nouvelles découvertes. Le vase de mes goûts et de mes plaisirs, après s’être rempli inlassablement au fil de mes rencontres culturelles, désormais se vide. Il n’y aura plus jamais de film de Bruce Willis. Il n’y aura plus jamais de livre de Terry Pratchett. Il n’y aura plus jamais de chanson de Michael Jackson, ni, sans doute, de Phil Collins. Et le chanteur de A-ha, Morten Harket, a annoncé être atteint de la maladie de Parkinson. Déjà que Michael J. Fox, ça avait été un coup dur…
Ce qui m’attriste, surtout, c’est que ce n’est qu’un début. Tout va disparaître. A la manière d’une boutique en cessation de paiement, en retard sur ses traites de la vie, tout va disparaître, peu à peu. Indubitablement. Et moi aussi.
Chuck Norris est mort.
Jul, lui, est toujours vivant. Comme quoi la vie, la mort, c’est quand même mal foutu.
Smiley Bisou. Cœur. Cœur. Aubergine.
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