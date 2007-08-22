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Publié le Vendredi 20 mars 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
The Occultist, dernier carnet de développeurs avant la sortie
Le ou la pendule ?La communication s'accélère autour du jeu The Occultist, à quelques jours de sa sortie. Le jeu est attendu pour le 8 avril. Et un nouveau carnet de développeurs a été diffusé. Ce sera le dernier.
Pour rappel, dans The Occultist, vous allez jouer du pendule (et non pas de la pendule, parce que ce serait un peu con quand même) : vous êtes Alan Rebels, un spécialiste du paranormal. Lorsque votre papounet disparaît mystérieusement et subitement sur l'île de Sacrepierre, vous décidez de mener l'enquête.
L’île de Sacrepierre était habitée jusqu’en 1950 par une secte qui s'est rendue coupable de meurtres et de sacrifices rituels. Personne ne s'est rendu sur l'île depuis...A l'aide de votre pendule occulte, un objet dont l'origine est inconnue, vous allez vous rendre sur place et interagir avec les âmes torturées qui hantent les lieux. Même si, parfois, mieux vaut les éviter pour ne pas réveiller leur colère...
Le jeu développé par Daloar et édité par Daedalic Entertainment. Il est prévu sur PC, sur Steam, où une démo gratuite est disponible, mais aussi sur PS5 et Xbox Series.
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