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Publié le Vendredi 20 mars 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Headquarters: Cold War, un jeu de stratégie au tour par tour
Réalité alternative ou anticipation ?Nouvel opus de la série Headquarters, Cold Wars nous entraîne dans une réalité alternative où la Guerre Froide ne s'est pas soldée par l'effondrement du bloc soviétique, mais par une montée des tensions et une guerre ouverte entre les deux parties.
Nous sommes en 1984 et l'OTAN affronte l'URSS.
Durant une vingtaine de missions, vous allez incarner l'un et l'autre, dans des combats à base d'avions, d'hélicoptères, de chars et d'unités d'infanterie.
Le jeu se déroule au tour par tour. Un éditeur de carte permet de créer ses propres champs de bataille. Quelques 58 unités différentes sont incluses.
Le jeu est signé Starni Games et édité par Slitherine. Il vient de sortir sur PC, sur Steam. Il est proposé au prix de 28,99 €.
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