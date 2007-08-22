Publié le Jeudi 19 mars 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

A dada

Sorti en 2020 sur PC, dispo aussi en VR, Rival Stars Horse Racing débarque sur PlayStation et Xbox au printemps. Le jeu sera disponible le 28 avril sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Une version Nintendo Switch est également prévue, mais sortira plus tard.Dans le jeu, vous dirigez un ranch de bourrins de course.Le but est de vous occuper de vos chevaux, les entraîner, gérer les reproductions, sélectionner les meilleurs et les lancer dans le championnat. Courses classiques, CSO et Cross Country vous attendent. Vous pourrez même jouer les courses, en qualité de Jockey.De nombreuses options de personnalisations seront proposées pour créer votre cheval.Un mode histoire et un mode multijouer sont inclus.