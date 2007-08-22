- THQ Nordic annonce de nouveaux jeux sur Nintendo Switch 1 et 2

Publié le Jeudi 19 mars 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Sympa

THQ Nordic a annoncé la sortie de nombreux jeux, parmi ses plus gros succès, sur les consoles de Nintendo. Tout au long de l'année, d'anciens titres sont prévus.Destroy All Humans!, le jeu sorti en 2020 sur PC et consoles, puis en 2021 sur la première Nintendo Switch, sortira le 23 juin prochain sur Nintendo Switch 2.Destroy All Humans! 2 – Reprobed, sorti en 2022 sur PC, PS5 et Xbox Series, sortira le 15 septembre sur Nintendo Switch 2.Disney Epic Mickey: Rebrushed, le remake du jeu Epic Mickey (Wii, 2010), sorti en septembre 2024 sur PC et consoles, sortira sur la Nintendo Switch 2 le 6 octobre prochain.Enfin, SpongeBob Squarepants: Titans of the Tide, Bob l'éponge: les Titans des marées en version française, sorti en novembre dernier sur PC et consoles, sera disponible sur la première Nintendo Switch le 13 octobre.