Dune : Troisième partie, la bande-annonce

Publié le Mercredi 18 mars 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Epique et colegram

La conclusion de la trilogie Dune arrive au cinéma. Elle sera dans les salles françaises dès le 16 décembre prochain.Toujours réalisée par Denis Villeneuve. Avec, donc, Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Austin Butler, Florence Pugh, Dave Bautista, Christopher Walken, Stephen McKinley Henderson, Léa Seydoux, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling et Javier Bardem.Entre nous ? Il est effectivement temps que ça se termine...La bande-annonce du film a été diffusée. La voici.