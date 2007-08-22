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Publié le Mercredi 18 mars 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Cyberpunk TCG lance son Kickstarter
Carton de dingueCyberpunk TCG, ou Cyberpunk Trading Card Game, ou le jeu de cartes à collectionner Cyberpunk, c'est désormais une réalité. CD Projekt RED a lancé l'opération, via un financement participatif.
Si vous voulez vous aussi vous offrir les cartes Cyberpunk, rendez-vous sur Kickstarter.
Le projet avait besoin de quelques 87 000 € pour être validé. A l'heure où nous écrivons ces lignes, ce sont 8959 contrinbuteurs qui ont apporté plus de 6,5 millions d'euros.
Autant vous dire que le projet est totalement validé.
Il reste 30 jours avant la fin du Kickstarter.
La première récompense, pour 49 dollars, est l'acquisition de 2 starter decks.
Pour 169 dollars, vous aurez droit à 36 booster packs.
Pour 349 dollars, les 2 starters et 72 boosters.
Et ça monte même jusqu'à 7999 dollars pour 1944 boosters, 8 starters, 2 sets de dés, 1 carte métal exclusive (4 personnages au choix, 2 sont déjà épuisés !) et différents goodies...
Le monde est fou.
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