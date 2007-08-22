(TEST) John Carpenter’s Toxic Commando (PC, PS5, Xbox Series)

Publié le Mardi 17 mars 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Massacre en demi-teinte

D'Halloween à Ghosts of Mars, en passant par Vampires, New York 1997, The Thing, Invasion Los Angeles, Starman, Christine ou encore Les aventures de Jack Burton dans les griffes du Mandarin, John Carpenter est un monument de la Pop Culture des années 70, 80 et 90...Son influence, notamment sur les jeux vidéo, n'est plus à prouver.Alors quand on voit débarquer un jeu qui porte son nom, forcément, on frétille d'envie d'y jouer.Et quand bien même il s'agit d'un jeu coop, à 4, et bien on fait des efforts pour trouver des copains ou renouer avec d'anciens pour le tester tous ensemble.Résultat ? John Carpenter est un monument de la Pop Culture des années 70, 80 et 90...Pas des années 2020, apparemment...