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Publié le Mardi 17 mars 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Rockbeasts : un jeu de management de groupe de rock
Iggy is in the buildingRockbeasts est un RPG de management de groupe de rock. Vous allez devoir vous occuper d'un groupe de rock grunge, dans les années 90. Et ça commence forcément dans son garage, puis des clubs miteux, puis des petites salles... jusqu'à s'offrir un stade ?
Vous devrez gérer les égos, négocier avec les labels, faire ou non des compromis, gérer le budget du groupe, les salaires, la nourriture, l'équipement....
17 morceaux de musique originaux sont inclus dans le jeu.
Un jeu développé par Lichthund et édité par Team17. Il a été écrit par l'un des créateurs de The Witcher 3 et Cyberpunk 2077, et propose des doublages réalisés par des acteurs de Baldur’s Gate 3 et par Iggy Pop. Rien que ça.
Le jeu sortira prochainement sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.
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