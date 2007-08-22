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Publié le Mardi 17 mars 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir sortira le 22 mai 2026
Une semaine en avanceIntialement prévu pour le 29 mai, LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir sortira finalement avec une semaine d'avance. Il sera disponible dès le 22 mai.
Le jeu est attendu sur PC, PS5, Xbox Series. Il est aussi prévu sur Nintendo Switch 2 mais la date de sortie sur cette plateforme sera révélée ultérieurement.
On vous rappelle que nous avons joué au jeu à la Gamescom. Retrouvez notre avis ici.
Le jeu proposera de redécouvrir les origines de Batman, face à certains de ses ennemis iconiques tels que Double-Face, Poison Ivy, Firefly, Mr. Freeze, le Joker, le Pingouin, Ra's al Ghul et Bane. Des gadgets par dizaines, des tas de choses à faire… le jeu promet du lourd pour les fans du super-héros.
Et vous pourrez arpenter Gotham comme il vous plaira puisque la ville sera proposée en monde ouvert. Batman y sera accompagné de Jim Gordon, Catwoman, Batgirl, Robin.
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