- Cleaning Up!, un jeu d'aspirateur

Publié le Mardi 17 mars 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Nettoyer, astiquer...

Développé par Unbound Creations, Cleaning Up! est un jeu de nettoyage. Le but est de nettoyer chaque niveau, recouvert d'immondices. Des tonnes de déchets à aspirer, des centaines de mètres carrés de sol sur lesquels passer la serpillère, du spray pour nettoyer les tissus...Bref, y'a du boulot tellement les poèces sont sales.Vous pourrez nettoyer un appartement, remettre à neuf un château hanté en prenant garde aux fantômes ou résoudre les énigmes d'un vieux temple pour nettoyer jusqu'à la salle aux trésors.Le jeu sortira le 15 avril prochain sur PC, PS4, PS5, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.