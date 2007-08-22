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Publié le Mardi 17 mars 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Poly Fighter, un roguelike inspiré de Street Fighter
J'aime pas le rapJeu de combat roguelite en solo, Poly Fighter est développé par HeartLoopGames, un studio canadien, et est attendu sur PC, sur Steam, dans le courant de l'année. Une démo est d'ailleurs disponible sur le site pour tester le produit en avant-première.
Du combat en un contre un, à enchaîner les adversaires. Quand vous perdez, votre combattant devient plus puissant et vous relancez une partie en espérant aller encore plus loin, pour débloquer de nouveaux combos, de nouveaux coups...
Bien entendu, plusieurs personnages, chacun avec son style de combat, sont disponibles. Certains seront à débloquer au fil de vos parties.
Le jeu s'inspire de Street Fighter.
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