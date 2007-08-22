(TEST) 1348 Ex Voto (PC, PS5)

Publié le Lundi 16 mars 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

La Peste soit ce jeu vidéo

Le pitch du jeu 1348 Ex Voto m'avait fait de l'oeil. De même, les quelques vidéos publiées m'avaient aussi fait de l'oeil. L'idée même du jeu, m'avait fait de l'oeil.J'avais simplement oublié qu'en ce moment, j'ai des allergies et que chez moi, ce sont les yeux qui sont les premiers touchés.Résultat, j'vois moins bien.Mais vraiment, vraiment moins bien. Parce qu'après avoir joué au jeu, on se demande réellement ce qui a pu nous pousser à le faire. Et surtout, on se demande comment un développeur et un éditeur peuvent oser sortir un jeu tel que celui-ci.Quel que soit son prix.