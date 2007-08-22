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Publié le Lundi 16 mars 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
The Guild – Europa 1410 explique le principe de dynastie
Plus tard, on sera pape de père en filsUn nouveau carnet de développeurs a été mis en igne pour le jeu The Guild - Europa 1410. On vous rappelle qu'il s'agit d'un 4X qui s'inspire du jeu Europa 1400: The Guild sorti en 2006. Il est développé par le studio Ashborne Games, à qui l'on doit notamment le jeu Last Train Home, que nous avions testé ici. Il est édité par THQ Nordic. Le jeu devrait sortir cette année. Il sera proposé sur PC, sur Steam.
Vous allez y développer une nouvelle dynastie et tenter d'asseoir sa domination sur le monde, année après année, siècle après siècle. Vous devrez étendre votre influence, que ce soit via les conquêtes, la politique ou le commerce. Pots-de-vin, vols, meurtres seront inévitables...
Pour durer dans le temps, les mariages seront aussi importants. Vous pourrez choisir d'embrasser n'impore quel métier pour arriver à vos fins : voleur, forgeron, garde, prêtre, marchand... et faire peu à peu votre trou dans le grand monde...
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