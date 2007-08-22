Barbarian Saga: The Beastmaster, un nouveau Metroidvania

Publié le Lundi 16 mars 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

L'ami des animaux

Barbarian Saga: The Beastmaster est un jeu d'action-plmateformes en 2D, développé par Dormidin Studio et édité par Selecta Play. Le jeu est attendu pour cette année sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.Le jeu vous envoie dans le Royaue d'Imperia alors que le Roi s'est lancé dans une guerre contre les non-humains. Il s'est adjoint les services de Trece XIII, un puissant sorcier.Mais la prophétie raconte qu'un élu se dressera contre la tyranie pour réunir hommes et bêtes et apporter la paix.Devinez qui vous êtes...Vous êtes un Beatmaster, capable de vous transformer en animal... Vous allez parcourir des dizaines de niveaux, combattre des dizaines d'ennemis, abattre des dizaines de boss... mais aussi récolter des crocs, amulettes et autres joyeusetés à ajouter à votre collier sacré, ce qui vous permetttra d'augmenter votre puissance.Le jeu est à découvrir en vidéo :