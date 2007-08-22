Dernières actus
Steam : les soldes du week-end
Gog.com, les soldes du week-end
(TEST) Monster Hunter Stories 3:...
Remothered 3: Red Nun's Legacy a...
Publié le Dimanche 15 mars 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
L'Edito du Dimanche
J’attrape une bombe avec mes dents challengeC’est pas tout, mais on est déjà mi-mars et la 3e Guerre Mondiale tarde à venir. Moi j’ai fait mes réserves de farine, de whisky, de haricots à la sauce tomate et, donc, de langues de chat, j’suis prêt, y’a plus qu’à lancer l’offensive, j’peux tenir des mois.
Donc, arrêtons de faire traîner les choses, de procrastiner, faudrait peut-être s’y mettre une bonne fois pour toutes.
Et puis, quand on voit comment l’humain est en train de virer complètement con, une bonne petite fin du monde, ça ne peut que nous faire du bien. C’est vrai, quoi. A une époque où tout est propice à l’ouverture d’esprit, la cohabitation, la coopération entre les peuples, l’enrichissement grâce à nos différences, les échanges tant commerciaux que culturels, la connaissance grâce à la multiplication des outils destinés au savoir… voir finalement la planète tourner facho et les gens se passionner pour des vidéos de 30 secondes dans lesquelles des types qui bouffent de la lessive ou se mettent des tartes avec des tortillas sont appelés « Influenceurs », moi je dis, autant raser tout ça. Non, non, mais faut pas aller plus loin, hein. Remettez Little Boy en service, rameutez ses p’tits frères et zou, on verra si t’arrives à survivre avec tes pas de danse à la con réalisés dans la rue avec ta grand-mère de 92 ans.
D’ailleurs, aujourd’hui, on a un détecteur de connerie. Fiable. Généré par IA. Si, si. Pour savoir à quel niveau de débilité vous êtes tombé, regardez votre fil Instagram, Facebook ou Tik Tok. Et les vidéos qui vous sont proposées en fonction de vos « centres d’intérêt ».
Si vous tombez sur des types qui sniffent des préservatifs pour les faire ressortir par la bouche (si, si, ça existe), qui courent sur des tapis lancés à fond dans le but de se faire éjecter comme des glands et se fracasser la tronche (oui, ça aussi c’est tendance) ou ingurgitent des plaquettes entières de Doliprane pour éviter d’aller en cours (je vous jure, c’est un vrai challenge de réseaux sociaux)… c’est que vous êtes depuis longtemps perdu pour l’humanité. Et y’en a plein d’autres, des défis crétins, des vidéos soi-disant tendance qui sont d’une débité affligeante (on en parle, du fait de regarder des gens s’empiffrer tant qu’ils peuvent quand ils bouffent ?). Alors si vous faites partie du lot, soyez sympa, quand les sirènes retentiront, sortez dans la rue et tentez le « j’attrape une bombe avec mes dents challenge ».
Pour savoir si je partagerais mes réserves avec elle en cas de conflit mondial, j’ai regardé le fil de ma chère, tendre et aimante épouse. Le premier truc que j’ai trouvé, c’est « Apprendre à bien scarifier sa pelouse ». Ben croyez-le ou non, ce n’est pas du tout du BDSM chez une esthéticienne. C’est juste du jardinage.
C’était suivi par « les fleurs à planter en mars », « les cendres de la cheminée pour éliminer la mousse de son jardin, est-ce efficace ? »…
Alors je vous rassure, hein. Même sur des sujets tels que cela, ça n’empêche en rien les commentaires complètement cons de crétins décérébrés, ou même des échanges d’insultes.
Et enfin, on trouvait des vidéos de chevaux. Des galops au ralenti avec de la musique planante, des câlins avec des bourrins, au milieu de nulle part, des bêtisiers équestres…
Bref, ma chère, tendre et aimante épouse a deux passions. L’équitation et sa pelouse. Celle de son jardin, j’entends.
Quant à moi… bah… Entre quelques vidéos anti-RN, je suis tombé sur des machins du genre « comment cacher un corps », « frapper quelqu’un sans laisser de marque » et « 100 idées pour faire chier le monde ».
Pas la peine de cliquer dessus, hein. J’connais déjà tout.
Sur ce, c’est l’heure d’aller voter. Je vous aurais bien enjoint à faire barrage à la haine, à l’intolérance, au racisme et à la connerie en générale, mais ce serait avoir encore un minimum foi en l’humanité. Et moi, justement, l’humanité, elle me donne envie d’attraper des bombes avec mes dents.
Allez.
Smiley bisou. Cœur. Cœur. Aubergine.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- (TEST) Resident Evil Requiem (PC, PS5, Xbox Series)
- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares est sorti
- Marathon : le Server Slam débute aujourd'hui
- (TEST) God of War Sons of Sparta (PS5)
- (Premier Aperçu) Aphelion : le nouveau jeu signé Don't Nod
- (TEST) Razer Wolverine V3 Pro 8K PC eSport Green Edition, une manette pour pro
Dernières Vidéos
- Remothered 3: Red Nun's Legacy annoncé
- Aphelion : le nouveau jeu signé Don't Nod sort le 28 avril
- Calx, un nouveau jeu d'action-aventure dessiné
- Atmosfar : le jeu de survie SF dévoile une vidéo
- Yerba Buena, un nouveau jeu d'aventure signé Focus Entertainment
- Herdles, un jeu qui fait wouf
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD