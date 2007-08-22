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Publié le Vendredi 13 mars 2026 à 11:15:00 par Cedric Gasperini
Herdles, un jeu qui fait wouf
Tu aimes le poil ?Dans Herdles, vous incarnez un petit chien magique dont la mission est de sauver le monde, tout simplement. Un monde magique, bien entendu.
Vous allez parcourir 4 régions, avec chacune son propre biome, sa propre ambiance, des autres animaux, ses personnages hauts en couleur...
Il s'agit d'un jeu de plateformes et d'énigmes, que notre toutou pourra résoudre grâce à ses pouvoirs. Des pouvoirs qu'il libère grâce à ses aboiements, bien évidemment.
C'est un jeu complètement wouf.
Le jeu est développé par Fire Sword Studios et sortira cette année sur PC, via Steam.
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