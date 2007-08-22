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Publié le Vendredi 13 mars 2026 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

 

Herdles, un jeu qui fait wouf

Tu aimes le poil ?

Dans Herdles, vous incarnez un petit chien magique dont la mission est de sauver le monde, tout simplement. Un monde magique, bien entendu.

Vous allez parcourir 4 régions, avec chacune son propre biome, sa propre ambiance, des autres animaux, ses personnages hauts en couleur... 

Il s'agit d'un jeu de plateformes et d'énigmes, que notre toutou pourra résoudre grâce à ses pouvoirs. Des pouvoirs qu'il libère grâce à ses aboiements, bien évidemment.

C'est un jeu complètement wouf.

Le jeu est développé par Fire Sword Studios et sortira cette année sur PC, via Steam.

 

 
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