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Publié le Vendredi 13 mars 2026 à 10:38:00 par Cedric Gasperini
Adorable Adventures sort le 30 avril
Un p'tit groin de paradisChacun son truc. Moi à chaque fois que je parle de ce jeu, ça me donne envie de manger de la terrine. Adorable Adventures est un petit jeu tranquille, cosy, dans lequel vous allez incarner Boris, un marcassin. Le but est de retrouver sa famille, égarée après un feu de forêt. Vous allez explorer la forêt, rencontrer des amis et vous amuser.
Et le marcassin, ça aime jouer avec un papillon, , sauter dans les feuilles, trouver des champignons...
Votre groin sera précieux : votre flair vous mènera vers de nouveaux compagnons, à la découverte de nouvelles plantes...
Adorable Adventures est un jeu développé et édité par Wild Sheep Studio. Il sortira le 30 avrilsur PC, PS5 et Xbox Series.
Avec Boris, ça va être soirée disco.
Ou pas.
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