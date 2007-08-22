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Publié le Vendredi 13 mars 2026 à 10:08:00 par Cedric Gasperini
Solasta II est sorti en accès anticipé
On retourne au charbonSolasta II est sorti en accès anticipé sur PC, via Steam. Le jeu est développé par le studio indépendant Tactical Adventure et édité par Kepler Interactive. Il est proposé au prix de 39,99 €.
Après un premier opus qui a remporté un certain succès, cette suite vous renvoie dans le monde de Neokos. Ce monde est au bord de l'effondrement, tombé aux mains de Shadwyn, un être tout-puissant. Alors qu'une vague de corruption déferle à travers le continent, un groupe d'aventuriers décide de se dresser face à la menace...
Solasta II est développé sous Unreal Engine 5. Il propose du coop en ligne jusqu'à 4 joueurs et des combats tactiques au tour par tour.
Vous pourrez jouer un nain, un elfe, un halfelin ou un humain. 6 classes et 13 sous-classes sont joaubles. Enfin, le jeu est doté d'un outil de personnalisation de son personnage assez poussé.
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