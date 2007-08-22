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Publié le Vendredi 13 mars 2026 à 09:38:00 par Cedric Gasperini
Frostrail : le FPS de survie dévoile du gameplay
On le suit de prèsOn vous en a déjà parlé. Frostrail est un FPS de survie qui se déroule dans un monde post-apocalyptique où la neige et la glace ont recouvert le globe. A bord de votre train, vous sillonnez le monde à la recherche de ressources... Vous pourrez améliorer votre train, son confort, ses équipements, améliorer vos armes et vos objets...
Le jeu est développé par le studio FakeFish et édité par Shiro Unlimited. Il sortira sur PC, via Steam, dans le courant de cette année. Ce printemps, si tout va bien.
Vous allez explorer un monde ouvert, avec son lot de villages, de forêts, de mines à explorer... et bien entendu de gares... alors que rôdent d'innombrables dangers, parfois surnaturels. Des monstres, des zombies et tout un tas d'ennemis, dont des humains, vous attendent.
Le jeu est jouable en solo ou en coop.
Une nouvelle vidéo de gameplay a été dévoilée.
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