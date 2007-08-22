Dernières actus
Invincible VS s'offre un nouveau...
Publié le Jeudi 12 mars 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Dark Trip, un escape game d'horreur
Vacances en AllemagneUn monde psychédélique. Un personnage qui doit gober des pillules pour résoudre des énigmes. Des gants en latex. Des femmes habillées façon BDSM attachées à des roues. Du cuir et des clous. Des piercings. Et une ambiance glauque.
Dans Dark Trip, la fille d'un homme d'affaire à la retraite a mystérieusement disapru dans une petite ville allemande. Vous êtes embauché pour mener l'enquête et vous allez atterrir dans un labo abandonné...
Rapidement vous allez comprendre que votre but est de réussir à sortir de là en bonne santé. Mentale, surtout. Et donc de résoudre tout un tas d'énigmes.
Le jeu est développé par iWorlds. Il est pérvu pour cette année sur PC, via Steam, mais aussi en VR sur Meta.
