Publié le Jeudi 12 mars 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Valor of Man met la pression
J-7Valor of Man sortira le 19 mars, dans une semaine pile-poil, sur PC, via Steam. Il s'agit d'un RPG tactique avec des mécanismes de roguelike. Il est développé par Legacy Forge et édité par Numskull Games.
NIveau scénario, vous allez incarner Alistair, un avatar de la destruction, que la mort envoie récolter les âmes. Parce que la mort est lasse de le fare et son inaction a plongé le monde dans le chaos. Vous allez devoir combattre d'innombrables ennemis (60 types différents), choisir vos compagnons par les 12 classes de héros disponibles, et les faire évoluer avec quelques 250 capacités, 250 objets et plus de 150 artefacts.
Plus de 750 options d'évolution de personnage sont prévues, 10 niveaux de difficulté et le jeu sera intégralement traduit en français.
Les niveaux sont, eux, générés de manière aléatoire.
