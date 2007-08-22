Dernières actus
Publié le Jeudi 12 mars 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Minecraft LIVE est de retour
Réservez votre samediMojang relance son Minecraft Live. Un show prévu pour le 21 mars prochain. Un pré-show communautaire débutera à 17h30, heure de Paris et l'événément principal débutera à 18h.
De nombreuses annonces sont déjà annoncées pour faire un effet d'annonce. Attendez-vous, donc, à des annonces. Il y aura ausi des infos, des aperçus, notamment sur les prochains contenus (Tiny Takeover), des secrets, des invités...
Un aftershow permettra ensuite de voir du gameplay de ces nouveaux contenus.
Rendez-vous sur Youtube et Twitch pour y assister.
