Publié le Jeudi 12 mars 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

 

Minecraft LIVE est de retour

Réservez votre samedi

Mojang relance son Minecraft Live. Un show prévu pour le 21 mars prochain. Un pré-show communautaire débutera à 17h30, heure de Paris et l'événément principal débutera à 18h.

De nombreuses annonces sont déjà annoncées pour faire un effet d'annonce. Attendez-vous, donc, à des annonces. Il y aura ausi des infos, des aperçus, notamment sur les prochains contenus (Tiny Takeover), des secrets, des invités...

Un aftershow permettra ensuite de voir du gameplay de ces nouveaux contenus.

Rendez-vous sur Youtube et Twitch pour y assister.

 

 
