Publié le Jeudi 12 mars 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Space Tales est sorti
Guerres de coloniesJeu de stratégie développé par Saigon Dragon Studios, un studio vietnamien basé à Ho Chi Minh City, Space Tales sort aujourd'hui en accès anticipé sur PC, sur Steam. Il ne devrait pas y rester longtemps puisque les développeurs espèrent que le jeu sera fini à la fin de cette année.
Vous allez incarner un commandant de l'Intergalactic Planetary Expansion (I.P.E.) et devez conquérir de nouvelles planètes. Le but est de les nettoyer pour que des colonies humaines viennent y habiter.
Une sorte de travail préparatoire à la colonisation, en quelque sorte.
Reste que les habitants de ces planètes ne voient pas forcément d'un bon oeil votre arrivée...
