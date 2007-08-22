PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en mars

Dernières actus

Dark Trip, un escape game d'horr...

Minecraft LIVE est de retour

Valor of Man met la pression

Space Tales est sorti

Invincible VS s'offre un nouveau...

 

Publié le Jeudi 12 mars 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

 

PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en mars

Pas mal

Comme d'habitude, alors que le mois est entamé, Sony ajoute des jeux gratuits, offerts aux joueurs ayant souscrit à un abonnement Playstation Plus, selon les formules Essential, Extra et Premium.

Et comme à chaque mois chez Gamalive, on se dévoue pour vous annoncer les heureux élus qui rejoindront (peut-être) votre biblliothèque dès le 17 mars.

Voici la liste des jeux...PlayStation Plus Extra et Premium :
  • Warhammer 40,000: Space Marine 2 | PS5
  • EA Sports Madden NFL 26 | PS5
  • Persona 5 Royal | PS5, PS4
  • Persona 5 Royal - Ultimate Edition | PS4
  • Blasphemous 2 | PS5, PS4
  • Metal Eden| PS5
  • Lord of the Rings: Return to Moria | PS5
  • Astroneer| PS5, PS4
PlayStation Plus Premium – PS VR2 et classiques :
  • Tekken Dark Resurrection | PS5, PS4

 

 
image

 

 

 

 

Home

 

 

Commentaires

Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité


Ajouter un commentaire

Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire

Derniers Commentaires

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par Wyclef

- L'Edito du Dimanche par Wyclef

Articles préférés

- God of War Sons of Sparta, un metroidvania disponible dès aujourd'hui

- (TEST) Resident Evil Requiem (PC, PS5, Xbox Series)

- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares est sorti

- Marathon : le Server Slam débute aujourd'hui

- God of War Trilogy Remake annoncé

- (Premier Aperçu) Aphelion : le nouveau jeu signé Don't Nod

- (TEST) God of War Sons of Sparta (PS5)

Dernières Vidéos

- Remothered 3: Red Nun's Legacy annoncé

- Aphelion : le nouveau jeu signé Don't Nod sort le 28 avril

- Calx, un nouveau jeu d'action-aventure dessiné

- Atmosfar : le jeu de survie SF dévoile une vidéo

- Yerba Buena, un nouveau jeu d'aventure signé Focus Entertainment

- Herdles, un jeu qui fait wouf

- The 7th Guest revient en remake

Derniers Concours

- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5

- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer

- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse

- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie

- L'Edito du Dimanche

- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD

55602-playstation-plus-nouveautes-ps4-ps5-jeux-gratuits