Dernières actus
Dark Trip, un escape game d'horr...
Publié le Jeudi 12 mars 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en mars
Pas malComme d'habitude, alors que le mois est entamé, Sony ajoute des jeux gratuits, offerts aux joueurs ayant souscrit à un abonnement Playstation Plus, selon les formules Essential, Extra et Premium.
Et comme à chaque mois chez Gamalive, on se dévoue pour vous annoncer les heureux élus qui rejoindront (peut-être) votre biblliothèque dès le 17 mars.
Voici la liste des jeux...PlayStation Plus Extra et Premium :
- Warhammer 40,000: Space Marine 2 | PS5
- EA Sports Madden NFL 26 | PS5
- Persona 5 Royal | PS5, PS4
- Persona 5 Royal - Ultimate Edition | PS4
- Blasphemous 2 | PS5, PS4
- Metal Eden| PS5
- Lord of the Rings: Return to Moria | PS5
- Astroneer| PS5, PS4
- Tekken Dark Resurrection | PS5, PS4
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- God of War Sons of Sparta, un metroidvania disponible dès aujourd'hui
- (TEST) Resident Evil Requiem (PC, PS5, Xbox Series)
- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares est sorti
- Marathon : le Server Slam débute aujourd'hui
- God of War Trilogy Remake annoncé
- (Premier Aperçu) Aphelion : le nouveau jeu signé Don't Nod
Dernières Vidéos
- Remothered 3: Red Nun's Legacy annoncé
- Aphelion : le nouveau jeu signé Don't Nod sort le 28 avril
- Calx, un nouveau jeu d'action-aventure dessiné
- Atmosfar : le jeu de survie SF dévoile une vidéo
- Yerba Buena, un nouveau jeu d'aventure signé Focus Entertainment
- Herdles, un jeu qui fait wouf
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD