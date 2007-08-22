PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en juin

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Publié le Jeudi 11 juin 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

 

PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en juin

Quelques bons trucs

Comme d'habitude, alors que le mois est entamé, Sony ajoute des jeux gratuits, offerts aux joueurs ayant souscrit à un abonnement Playstation Plus, selon les formules Essential, Extra et Premium.

Et comme à chaque mois chez Gamalive, on se dévoue pour vous annoncer les heureux élus qui rejoindront (peut-être) votre biblliothèque dès le 16 juin.

Voici la liste des jeux...

PlayStation Plus Extra et Premium :
  • Final Fantasy XVI | PS5   
  • Sonic X Shadow Generations | PS5, PS4
  • Kingdom Come: Deliverance | PS5, PS4 
  • Life is Strange: Double Exposure | PS5 
  • Farming Simulator 25 | PS5 
  • Blades of Fire | PS5 
  • Black Desert | PS5 
PlayStation Plus Premium – PS VR2 et classiques :
  • Gitaroo Man | PS5, PS4
 

 

 

 
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