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Publié le Jeudi 11 juin 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini
PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en juin
Quelques bons trucsComme d'habitude, alors que le mois est entamé, Sony ajoute des jeux gratuits, offerts aux joueurs ayant souscrit à un abonnement Playstation Plus, selon les formules Essential, Extra et Premium.
Et comme à chaque mois chez Gamalive, on se dévoue pour vous annoncer les heureux élus qui rejoindront (peut-être) votre biblliothèque dès le 16 juin.
Voici la liste des jeux...
PlayStation Plus Extra et Premium :
- Final Fantasy XVI | PS5
- Sonic X Shadow Generations | PS5, PS4
- Kingdom Come: Deliverance | PS5, PS4
- Life is Strange: Double Exposure | PS5
- Farming Simulator 25 | PS5
- Blades of Fire | PS5
- Black Desert | PS5
- Gitaroo Man | PS5, PS4
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