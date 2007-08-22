PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en juin

Publié le Jeudi 11 juin 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Quelques bons trucs

Final Fantasy XVI | PS5

Sonic X Shadow Generations | PS5, PS4

Kingdom Come: Deliverance | PS5, PS4

Life is Strange: Double Exposure | PS5

Farming Simulator 25 | PS5

Blades of Fire | PS5

Black Desert | PS5

Gitaroo Man | PS5, PS4

Comme d'habitude, alors que le mois est entamé, Sony ajoute des jeux gratuits, offerts aux joueurs ayant souscrit à un abonnement Playstation Plus, selon les formules Essential, Extra et Premium.Et comme à chaque mois chez Gamalive, on se dévoue pour vous annoncer les heureux élus qui rejoindront (peut-être) votre biblliothèque dès le 16 juin.Voici la liste des jeux...