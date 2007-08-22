(TEST) LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir (PC, PS5, Xbox Series)

Publié le Jeudi 21 mai 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Bat en l'air

Je ne suis pas particulièrement fan des univers de super-héros, même si je dédaigne pas à l'occasion mater un petit film ou lire une bonne BD les concernant.Je ne suis pas particulièrement fan de Batman, d'ailleurs, et je n'ai pas vraiment apprécié les dernières réalisations signées Nolan.Mais les jeux LEGO, ça m'éclate. C'est drôle, toujours bien foutu, toujours simple à jouer, fun à partager... j'ai joué à quasiment tous les jeux LEGO, me suis régalé avec les Star Wars, les Indiana Jones et j'en passe...Alors imaginez si j'avais été fan de Batman, comment j'aurais réagi face à ce nouvel opus... Cela dit, ça ne m'a pas empêché de m'éclater dessus comme un gamin.