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Publié le Jeudi 21 mai 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Outblast, un petit shoot VR
Simple, efficaceDéveloppé et édité par le studio Rhino Rock Studios, Outblast est un petit shoot VR qui sort le 4 juin prochain sur Steam, mais aussi sur Meta Quest, HTC Vive, Valve Index...
Un petit shoot SF sans prétention, sympatoche, dans lequel vous incarnez le pilote de l'Interceptor C11-28 dont la mission est de défendre le coeur de votre planète, infectée par des bestioles.
5 boss vous attendent dans le jeu : Hydra, Gorgon, Minotaur, Siren et Typhon, inspirés de la mythologie grecque.
Vous devriez retrouver les sensations des shoots des années 90 : simple, efficace.
On vous laisse découvrir ça en vidéo :
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