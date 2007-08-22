Outblast, un petit shoot VR

Publié le Jeudi 21 mai 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Simple, efficace

Développé et édité par le studio Rhino Rock Studios, Outblast est un petit shoot VR qui sort le 4 juin prochain sur Steam, mais aussi sur Meta Quest, HTC Vive, Valve Index...Un petit shoot SF sans prétention, sympatoche, dans lequel vous incarnez le pilote de l'Interceptor C11-28 dont la mission est de défendre le coeur de votre planète, infectée par des bestioles.5 boss vous attendent dans le jeu : Hydra, Gorgon, Minotaur, Siren et Typhon, inspirés de la mythologie grecque.Vous devriez retrouver les sensations des shoots des années 90 : simple, efficace.On vous laisse découvrir ça en vidéo :