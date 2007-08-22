Outblast, un petit shoot VR

Dernières actus

(TEST) Dead As Disco (PC)

World of Tanks: HEAT sort le 26 ...

Forza Horizon 6 est sorti

Xbox Game Pass : encore plus de ...

Code Exit : horreur SF en coop

 

Publié le Jeudi 21 mai 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

 

Outblast, un petit shoot VR

Simple, efficace

Développé et édité par le studio Rhino Rock Studios, Outblast est un petit shoot VR qui sort le 4 juin prochain sur Steam, mais aussi sur Meta Quest, HTC Vive, Valve Index...

Un petit shoot SF sans prétention, sympatoche, dans lequel vous incarnez le pilote de l'Interceptor C11-28 dont la mission est de défendre le coeur de votre planète, infectée par des bestioles.

5 boss vous attendent dans le jeu : Hydra, Gorgon, Minotaur, Siren et Typhon, inspirés de la mythologie grecque. 

Vous devriez retrouver les sensations des shoots des années 90 : simple, efficace.

On vous laisse découvrir ça en vidéo :

 

 
image

 

 

 

 

Home

 

 

Commentaires

Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité


Ajouter un commentaire

Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire

Derniers Commentaires

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par Wyclef

- L'Edito du Dimanche par Wyclef

Articles préférés

- (TEST) Aphelion (PC, PS5, Xbox Series)

- Ouverture du Pop-Up Store éphémère sur Star Wars à Paris

- (TEST) The Amusement (VR)

- PlayStation Plus : Les nouveaux jeux gratuits de mai

- Adorable Adventures est sorti

- L'Edito du Dimanche

- Mullet MadJack est sorti sur Nintendo Switch

Dernières Vidéos

- 007 First Light : découvrez la bande-annonce de lancement

- The Florist : Tuez-les avec des fleurs

- Warhammer 40,000: Chaos Gate – Deathwatch annoncé

- Warhammer 40,000: Dawn of War IV annoncé pour le 17 septembre

- Warhammer 40,000: Mechanicus II est sorti

- Echoes of Aincrad dévoile du gameplay

- Furyball: Rogue Revenge, baston avec une balle

Derniers Concours

- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5

- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer

- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse

- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie

- L'Edito du Dimanche

- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD

56079-oublast-shoot-vr-meta-steam-trailer-video-gameplay