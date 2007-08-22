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Publié le Mercredi 20 mai 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

 

Forza Horizon 6 est sorti

Vous ne le regretterez pas

L'un des tous meilleurs jeux de course de ces dernières années (si ce n'est le meilleur) vient de sortir. Forza Horizon 6 est disponible sur PC et Xbox Series.

Vous pouvez retrouver notre test complet ici.

Le jeu est disponible via le Xbox Game Pass.

Vous pouvez aussi vous offrir l'édition standard pour 69,99 €, l'édition Deluxe pour 99,99 € (inclut le Car Pass ainsi que le Welcome Pack) ou l'édition Premium à 119,99 € (inclut le Car Pass, le Welcome Pack, le Time Attack Car Pack, l’Italian Passion Car Pack, l’abonnement VIP ainsi que l’accès aux Extensions 1 et 2).

En attendant, plus de 550 véhicules vous attendent sur les routes du Japon.

Allez, un petit trailer de lancement pour se mettre en jambes : 

 

 
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