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Publié le Mercredi 20 mai 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
BloomKeeper, un jeu de Pouics français
C'est miiiiiiiiiiignon !Développé par le studio français basé à Montpellier, Bloomkeeper est un jeu tactique en temps réel, prévu pour PC, via Steam. Il devrait sortir le 16 septembre 2026. En attendant, une démo est disponible si vous voulez tester le jeu en avant-première.
Dans le jeu, vous allez incarner le Gardien. Comme chaque année, l'île d'Hedera s'est consumée et n'attend qu'à refleurir. C'est le rôle des Pouics, de petites créatures magiques. Mais elles ne pourront y parvenir seules et vous allez devoir les aider, les guider... Il faut empêcher les cendres de revenir.
Attention, plus vous progresserez, plus vous aurez de Pouics et plus il sera difficile de les canaliser. Ils risquent de s'éparpiller un peu partout et de disparaître si vous ne les gardez pas en sécurité.
Bloomkeeper sera jouable en solo ou en coop jusqu'à 4 joueurs.
On vous en reparlera, c'est certain.
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