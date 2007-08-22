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PubliÃ© le Mercredi 20 mai 2026 Ã 09:30:00 par Cedric Gasperini
Mirth Island, un jeu de rythme mignon
Coin coinDéveloppé par Clay Game Studio et édité par Soedesco, le jeu Mirth Island est un jeu de rythme dans un univers mignon, aux couleurs pastels. Il est prévu sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch, à une date encore inconnue. Mais ce devrait être pour cette année.
Vous allez y incarner Dodo, un jeune canard qui revient sur son île natale. Il va se faire des amis et avec eux, essayer de reconstruire le théâtre dans l'espoir d'y donner un spectacle.
Avant cela, il va falloir convaincre la population du bienfait de son projet. Dodo va donc aller à la rencontre des habitants et les aider.
Tout un tas de mini-jeux viendront égayer la partie, pour un jeu sui se veut tranquille, calme et familial.
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