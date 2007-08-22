The Adventures of Elliot: The Millennium Tales en démo et en vidéo

Publié le Mercredi 20 mai 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

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The Adventures of Elliot: The Millenium Tales est une nouvelle aventure Action-RPG fantastique se déroulant dans le monde de Philabieldia, une terre hostile envahie par des bêtes féroces.Quand de mystérieuses ruines sont découvertes juste au-delà des murs protecteurs du royaume d’Huther, le seul bastion de l’humanité, un jeune aventurier nommé Elliot et son acolyte féérique Faie, entreprennent un périlleux voyage qui se déploiera à travers le tissu de l'espace et du temps.The Adventures of Elliot: The Millenium Tales sera disponible sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S, et PC via Steam. Il est développé par la Team Asano et édité par Square Enix.Le jeu est attendu pour le 18 juin prochain. Une démo vient de paraître. La progression sera gardée et transférée au jeu complet une fois disponible.Une nouvelle vidéo a été diffusée également. La voici.