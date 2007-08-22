Publié le Mercredi 20 mai 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Ça commence à être vieux, ça...

Darksiders Warmastered Edition est sorti sur PS5 et Xbox Series. Le jeu est proposé à 29,99 €. Si vous avez déjà la version PS4, vous pourrez l'upgrader pour 9,99 €. Si vous avez la version Xbox One, vous pourrez l'upgrader pour... rien. C'est gratuit.Quant au jeu, il n'a pas bougé d'un iota... Vous allez incarner le personnage de Guerre, l'un des chevaliers de l'Apocalypse, accusé d'avoir violé la loi sacrée en déclenchant une guerre entre le Paradis et l'Enfer.Les forces des enfers ont vaincu celles du paradis et se sont emparées de la Terre. Vous allez donc devoir poutrer du démon pour rétablir l'équilibre.Bref, un jeu d'action, avec ce qu'il faut de violence et de morceaux de bidoches, à (re)découvrir en vidéo, puisqu'une nouvelle vient d'être mise en ligne :