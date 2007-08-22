Dernières actus
Kusan : City of Wolves annoncé ...
BloomKeeper, un jeu de Pouics fr...
Darksiders Warmastered Edition e...
Farming Simulator 26 est disponi...
Publié le Mercredi 20 mai 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Code Exit : horreur SF en coop
La flippe du futurDéveloppé par Phase 8 Studio et édité par Line Games Corporation, le jeu Code Exit est un jeu d'horreur en vue subjective. Il se déroule dans un monde SF. Vous devez infiltrer une installation de serveurs pour découvrir pourquoi l'IA Minerva est devenue maléfique.
Manque de bol, des robots tueurs patrouillent en ces lieux.
Avec 3 autres joueurs, parce que le jeu est jouable en coop, vous formez l'escouade Hermes, envoyée sur place pour régler le problème.
Puzzles, poursuites et même combats vous attendent dans ce jeu qui veut mettre vos nerfs à rude épreuve.
Il est prévu pour 2027, sur PC uniquement. Une démo est disponible sur Steam et l'Epic Games Store.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
Dernières Vidéos
- World of Tanks: HEAT sort le 26 mai
- Code Exit : horreur SF en coop
- Kusan : City of Wolves annoncé pour le 30 juillet 2026
- BloomKeeper, un jeu de Pouics français
- Darksiders Warmastered Edition est sorti sur PS5 et Xbox Series
- Farming Simulator 26 est disponible sur Nintendo Switch et mobile
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD