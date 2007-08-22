- Code Exit : horreur SF en coop

Publié le Mercredi 20 mai 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

La flippe du futur

Développé par Phase 8 Studio et édité par Line Games Corporation, le jeu Code Exit est un jeu d'horreur en vue subjective. Il se déroule dans un monde SF. Vous devez infiltrer une installation de serveurs pour découvrir pourquoi l'IA Minerva est devenue maléfique.Manque de bol, des robots tueurs patrouillent en ces lieux.Avec 3 autres joueurs, parce que le jeu est jouable en coop, vous formez l'escouade Hermes, envoyée sur place pour régler le problème.Puzzles, poursuites et même combats vous attendent dans ce jeu qui veut mettre vos nerfs à rude épreuve.Il est prévu pour 2027, sur PC uniquement. Une démo est disponible sur Steam et l'Epic Games Store.