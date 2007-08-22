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Publié le Mercredi 20 mai 2026 à 11:45:00 par Cedric Gasperini
World of Tanks: HEAT sort le 26 mai
C'est chaudWorld of Tanks: Heat est un jeu gratuit, PvP, à 10 contre 10, plus basé sur un affrontement direct façon Call of Duty qu'un affrontement tactique façon World of Tanks. Un jeu de baston, donc, à bord de chars d'assaut.
Le jeu vient d'être annoncé pour le 26 mai. Il sortira sur PC, PS5 et Xbox Series.
Grâce aux améliorations, aux ajustements et à l'optimisation des chars, chacun peut remplir son rôle sur le champs de bataille. Qu'il s'agisse d'un Defender, puissant, résistant, qui définit la ligne de front, d'un Assault, rapide et dédié au harcèlement des ennemis ou Marksman, qui agit à distance.
Chaque agent contrôle deux chars au maximum, disposant chacun de ses capacités spéciales. Enfin, ils sont dotés de capacités ultimes : Contracted Strikes, qui lance des roquettes Hydra sur tous les ennemis à portée, Hunting Time qui procure des missiles téléguidés ou Creeping Barrage qui effectue des frappes d'artillerie.
Il y a 8 agents disponbles, via 3 rôles : Defender, Assault et Marksman. 15 véhicules sont inclus. 8 cartes sont proposées comme champs de bataille. Enfin, quatre modes JcJ (Hardpoint, Control, Kill Confirmed et Conquest) seront disponibles.
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