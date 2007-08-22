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Publié le Jeudi 21 mai 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Hellraiser: Revival dévoile enfin du gameplay
AlléchantIl nous fait de l'oeil, ce Clive Barker's Hellraiser: Revival. Le jeu est signé Saber Interactive (World War 2, Snowrunner, Expeditions: A Mudrunner game...) et sera disponible sur PC, PS5 et XBoX series. La date de sortie n'a toujours pas été dévoilée, mais il sortira en théorie à la fin de l'année.
Il s'agit d'un jeu de type Survival Horror, en vue subjective, inspiré par les univers de Clive Barker et surtout, basé sur les célèbres films Hellraiser.
Les joueurs prendront les commandes d'Aiden, qui doit découvrir les pouvoirs de La Configuration des Lamentations, un mystérieux cube de puzzle.Il tente d'aider sa copine à sortir des enfers. Avec les capacités du cube, il devra combattre le culte et ses démonter, et remonter jusqu'à Pinhead, l'entité maléfique.
Une nouvelle vidéo dévoilant du gameplay a été mise en ligne :
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