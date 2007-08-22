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Publié le Jeudi 21 mai 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Warhammer 40,000: Speed Freeks est sorti sur PS5 et Xbox Series
Un orc presséWarhammer 40,000: Speed Freeks, développé par Caged Element et édité par PLAION vient enfin de débarquer sur consoles. Il est désormais disponible sur PS5 et Xbox Series.
Pour rappel, le jeu est sorti sur PC en accès anticipé en 2024 et en version finale l'année dernière. Nous l'avions testé à sa sortie et l'avions particulièrement apprécié.
On vous rappelle qu'il s'agit d'un jeu de shoot multijoueur, en ligne, à bord de véhicules personnalisables, qui se déroule dans l'univers de Warhammer 40,000..
A la fois un jeu de combat, de course et de tir, vous vous battez en équipe contre une autre dans différents modes de jeux en ligne.
Le jeu est crossplay : joueurs PC, PS5 et Xbox Series peuvent se mettre joyeusement sur la gueule.
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